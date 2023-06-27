В Ярославле 1 сентября откроется муниципальный приют для бездомных животных. ФОТО: телеграм-канал Валерия Холодова

В Ярославле 1 сентября откроется муниципальный приют для бездомных животных. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов в своем телеграм-канале.

Организация сможет содержать одновременно 146 животных, в год – около 1500. Объект на данный момент практически готов.

- Во время 25-дневного содержания животных в приюте будут проводиться мероприятия по карантинированию, вакцинации, стерилизации, маркированию животных, а также при необходимости лечение, - отметил Валерий Холодов.