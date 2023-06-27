Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 7:40

В Ярославле 1 сентября откроется муниципальный приют для бездомных животных

Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле 1 сентября откроется муниципальный приют для бездомных животных. ФОТО: телеграм-канал Валерия Холодова

В Ярославле 1 сентября откроется муниципальный приют для бездомных животных. ФОТО: телеграм-канал Валерия Холодова

В Ярославле 1 сентября откроется муниципальный приют для бездомных животных. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов в своем телеграм-канале.

Организация сможет содержать одновременно 146 животных, в год – около 1500. Объект на данный момент практически готов.

- Во время 25-дневного содержания животных в приюте будут проводиться мероприятия по карантинированию, вакцинации, стерилизации, маркированию животных, а также при необходимости лечение, - отметил Валерий Холодов.