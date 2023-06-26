На дорогах Ярославской области увеличат количество камер фотовидеофиксации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дорогах Ярославской области увеличат количество камер фотовидеофиксации. Об этом на заседании областной думы рассказала заместитель директора департамента дорожного хозяйства Оксана Петрова. Она отметила, что за последние пять лет количество мест, на которых чаще всего происходят ДТП, снизилось с 79 до 25. Также уменьшилось количество погибших и пострадавших в авариях.

- В этом году мы закладываем значительно больше средств на реализацию мероприятий по повышению безопасности. Реализуются два крупных проекта, и они будут колоссальными помощником в сфере снижения количества ДТП. Во-первых, мы будем увеличивать количество постов весового контроля. Сейчас в области 5 действующих постов, и если изначально в этом году хотели сделать еще 12, то сейчас планируется сделать еще 18 постов. В июне мы будем закладывать в бюджет региона средства на оснащение в 2023 году трехсот потенциально опасных участков автомобильных дорог камерами фотовидеофиксации нарушений. Я считаю, что это будет прорыв для региона, - подчеркнула Оксана Петрова.