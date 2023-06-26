Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 7:39

На дорогах Ярославской области увеличат количество камер фотовидеофиксации

Ими оснастят 300 потенциально опасных участков
Анастасия ГОЛУБЕВА
На дорогах Ярославской области увеличат количество камер фотовидеофиксации

На дорогах Ярославской области увеличат количество камер фотовидеофиксации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дорогах Ярославской области увеличат количество камер фотовидеофиксации. Об этом на заседании областной думы рассказала заместитель директора департамента дорожного хозяйства Оксана Петрова. Она отметила, что за последние пять лет количество мест, на которых чаще всего происходят ДТП, снизилось с 79 до 25. Также уменьшилось количество погибших и пострадавших в авариях.

- В этом году мы закладываем значительно больше средств на реализацию мероприятий по повышению безопасности. Реализуются два крупных проекта, и они будут колоссальными помощником в сфере снижения количества ДТП. Во-первых, мы будем увеличивать количество постов весового контроля. Сейчас в области 5 действующих постов, и если изначально в этом году хотели сделать еще 12, то сейчас планируется сделать еще 18 постов. В июне мы будем закладывать в бюджет региона средства на оснащение в 2023 году трехсот потенциально опасных участков автомобильных дорог камерами фотовидеофиксации нарушений. Я считаю, что это будет прорыв для региона, - подчеркнула Оксана Петрова.