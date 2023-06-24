В Ярославском районе в ДТП с легковушкой пострадали четыре человека Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе, сегодня, 24 июня, примерно в два часа ночи произошло ДТП. На 246 километре трассы М-8 29-летний водитель легковушки «Кио Рио» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и там перевернулась. В аварии пострадали четыре человека.

- В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир – 32-летний мужчина нуждаются в амбулаторном лечении, пассажиры – двое мужчин – 44 и 58 лет, с травмами госпитализированы в лечебное учреждение. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.