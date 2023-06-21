Злоумышленник множество раз ударил мужчину ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Даниловского района Ярославской области обвиняется в убийстве знакомого. Трагедия произошла несколько месяцев назад - в марте. Тогда, мужчины находились в частном доме на Деповском переулке. В какой-то момент между ними завязалась ссора, злоумышленник схватился за нож и много раз ударил им 41-летнего потерпевшего. Последний погиб на месте происшествия.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый в убийстве вину в содеянном признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.