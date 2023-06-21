Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля 25 июня перекроют несколько улиц из-за проведения Дня молодежи. С 5:30 до 23 часов машины не смогут проехать на участках следующих улиц: Почтовой, Подзеленье, Волжской набережной, Которосльной набережной, площади Челюскинцев, Волжском спуске.

- В период с 19 часов 24 июня до 23 часов 25 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на участках улиц: Подзеленье, Которосльной набережной, площади Челюскинцев, Волжском спуске, - сообщили в мэрии города.