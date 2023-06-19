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НовостиОбщество19 июня 2023 8:40

Прокуратура подала в суд на департамент дорожного хозяйства Ярославской области

Ведомство требует привести в нормальное состояние региональную дорогу
Рада Шпилевая
Кировский суд рассмотрит дело об административном правонарушении

Кировский суд рассмотрит дело об административном правонарушении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 19 июня в Кировском районном суде рассматривается дело, инициатором которого стала Прокуратура региона. Сотрудники ведомства подали в суд на департамент дорожного хозяйства из-за недопустимого состояния одной из важнейших автострад Ярославской области. Речь идет о дороге Ярославль — Тутаев — Устье. Сотрудники ГИБДД и Прокуратуры проверили ее состояние, и выяснили, что оно не соответствует норме.

Дело об оспаривании действий или бездействия органов местного самоуправления было открыто еще месяц назад. Заявление истца зарегистрировали 16 мая. Сегодня, 19 июня, будет принято окончательное решение.