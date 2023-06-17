В одной из ярославских школ откроется космический класс Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 17 июня, в средней школе №32 имени Валентины Терешковой состоялось подписание соглашения с Московским государственным университетом имени Ломоносова. С этого года в школе проводится первый набор в группу технологического профиля в 7 класс с углубленным изучением отдельных предметов, а также с 3 июля начнется прием документов в 10 класс нового для школы технологического профиля. Десятиклассников будут выбирать по результатам индивидуального отбора и экзамена по математике.

- Ученики космического класса будут углубленно изучать физику, математику и информатику, а в образовательном процессе будут участвовать не только учителя школы, но и профессоры МГУ. Ребята будут принимать участие в программах дополнительного образования, в научных исследованиях, которые проводит университет, - рассказали в мэрии Ярославля.