В Ярославле 17 июня изменится работа общественного транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле завтра, 17 июня, в вечернее время изменится работа общественного транспорта. Из-за празднования 60-летия со дня полета с космос Валентины Терешковой центр города будет перекрыт.

Рассказываем, куда и как поедут троллейбусы:

- Троллейбус №1 «Ярославль Главный – ЯШЗ» поедет от остановки «Площадь Волкова» в 23:12, 23:29, 23:47 и 00:05;

- Троллейбус №5 «Улица Рыкачева – Ярославль Главный» поедет от остановки «Богоявленская площадь» на Рыкачева в 23:20, 23:35, 23:52 и 00:11; от остановки «Богоявленская площадь» поедет на Ярославль Главный в 23:23 и 23:42;

- Троллейбус №3 «Ярославль Главный – фабрика «Красный перевал» поедет в 23:30;

- Троллейбус №7 «Улица Волгоградская – Октябрьская площадь» поедет в 23:25.

- Троллейбус №9 «Улица Нефтяников – ЯШЗ» поедет от остановки «Комсомольская» в 23:25, 23:35, 23:48 и 00:05.

Куда и как поедут автобусы:

- Автобус №4 «Улица Ярославская – Ярославль Главный» поедет от остановки «Комсомольская» в 23:15 и 23:45;

- Автобус №21 «Красная площадь – Очапки» поедет от остановки «Красная площадь» в 23:20 и 23:45;

- Автобус №33 «ПАТП-1 – Областная больница» поедет от остановки «Первомайская» в 23:18 и 23:48, от остановки «Комсомольская» в 23:20, 23:40, 00:10 и 00:40;

- Автобус №57 «Фабрика «Красный перевал» - улица Гудованцева» поедет от остановки «Первомайская» в 23:26, от остановки «Комсмольская» в 23:18 и 23:34.

- Автобус №2 «Большие Полянки – ЯШЗ» поедет от остановки «Первомайская» в 23:14, от остановки «Комсомольская» в 23:32;

- Автобус №71С «ТРК «Ярославский Вернисаж» - Холодмаш» поедет от остановки «Первомайская» в 23:17, 23:37 и 23:57.

Большее количество изменений можно посмотреть на сайте мэрии города.