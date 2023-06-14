В Ярославле медик работал без лицензии и повредил пациентке внутренние органы

Мужчина оказывал услуги иглоукалывания ФОТО: пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области

В Ярославле перед судом предстанет работник медицинского салона Кировского района. По данным Следственного комитета, мужчина оказывал услуги иглорефлексотерапии. Лицензии на такую деятельность у него не было.

В результате неосторожных действий в декабре 2022 года он совершил ошибку и повредил внутренние органы 50-летней пациентки. Это сказалось на ее здоровье.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью вину в содеянном признал, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.