В Ярославле пройдет церемония открытия международного кинофестиваля «Свой путь»

8 июня в Ярославле откроется международный кинофестиваль «Свой путь» ФОТО предоставлено организаторами

Сегодня, 8 июня, в Ярославле откроется международный кинофестиваль «Свой путь». Пройдет он в Доме актера имени Сергея Пускепалиса, начало в 18:30. В церемонии примут участие президент фестиваля Юлия Быба, директор регионального департамента культуры Марина Васильева и режиссер Михаил Анисимов.

Откроется фестиваль показом короткометражного фильма «Выход». Эта картина о жизни ученого-отшельника на берегу моря стала победителем нескольких фестивалей всероссийского и мирового уровня, и была номинирована на «Оскар-2023». В ней поднимается проблема экологической катастрофы, вызванной глобальным потеплением. Завершится открытие выступлением ярославских творческих коллективов.

В остальные дни организаторы фестиваля покажут фильмы, отобранные по итогам конкурса, который прошел в феврале этого года. В эту подборку под названием «Свой путь: Избранное» вошло 15 работ участников из России, Армении, Сербии и Норвегии. Все они сгруппированы по тематическим категориям, и каждой из них будет посвящено отдельное обсуждение. В разные дни в дискуссиях примут участие знаменитые российские актеры - Вениамин Смехов, Светлана Камынина, Ольга Хохлова, журналист и режиссер Михаил Анисимов и другие критики.

В этом году в программу фестиваля вошел отдельный спецпроект: во всех регионах пройдут модные показы, отличительной чертой которых стало использование дизайнерами элементов русских народных промыслов. 11 июня, в качестве завершения мероприятия, будет проведено зрительское голосование. Ярославцы смогут решить, какая работа станет победителем в этом году.

Вход на все мероприятия свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться.