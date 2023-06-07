В Ярославле в 2024 году благоустроят восемь дворов

В Кировском и Ленинском районах Ярославля в 2024 году будут благоустроены восемь дворов. Фото: Мэрия Ярославля

В рамках программы «Наши дворы» в Кировском и Ленинском районах Ярославля в 2024 году будут благоустроены восемь дворов.

В Кировском районе в порядок приведут придомовые территории, которые находятся по адресам:

улица Советская, 23/16, улица Салтыкова-Щедрина, 28 + Улица Чайковского, 19В, - проспект Толбухина, 37/9, улица Угличская, 21.

В Ленинском районе отремонтируют дворы:

- на улице Автозаводской у домов №№71, 77, на улица Жукова у домов №№32, 34, на проспекте Ленина у дома №37/73, на улице Кудрявцева у дома №15А и улице Чехова у дома №25.

Если в бюджете появятся дополнительные средства, то список территории может быть расширен. В него могут войти дворы:

на проспекте Октября, 30, на улице Володарского, 63, на улице Полиграфическая, 4/94, на улице 1-я Жилая, 13, на улице Тургенева, 24, 26, 28, на улице Харитонова, 3, на улице Чкалова, 76, 78, на улице Володарского, 65, на улице Добрынина 25А, 27, 29.