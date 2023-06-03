В Рыбинске закроют проезд по улице Танкистов

В Рыбинске 3 июня закроют проезд по улице Танкистов. Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске 3 июня закроют проезд по улице Танкистов. Ограничение будет действовать с 9 утра до 20:00.

- 3 июня с 9:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами ООО «Рыбинская генерация» на магистральном трубопроводе будет закрыто движение автотранспорта по улице Танкистов у дома 156-а по проспекту Ленина, - сообщили в администрации города.

На эти часы изменится схема движения автобуса №6 - он будет ходить по улице Зои Космодемьянской.