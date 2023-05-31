В Тутаеве Ярославской области обрушилась часть стены пожарной каланчи

На каланче идут восстановительные работы. ФОТО: администрация Тутаевского района

На левом берегу Тутаева Ярославской области разрушается достопримечательность – обвалилась часть стены пожарной каланчи.

Местные жители бьют тревогу. По их мнению, обрушение произошло из-за подмыва кладки грунтовыми водами. Некуда уходить и той воде, которая используется пожарными при обслуживании своей техники. В итоге сырость быстрыми темпами разрушает фундамент объекта культурного наследия федерального значения.

В администрации Тутаевского района сообщили, что на место выехала глава администрации Ольга Низова. Сейчас идут восстановительные работы.