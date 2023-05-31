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НовостиПроисшествия31 мая 2023 14:31

В Тутаеве Ярославской области обрушилась часть стены пожарной каланчи

Местные жители бьют тревогу из-за разрушения достопримечательности левого берега
Полина Вачнадзе
На каланче идут восстановительные работы. ФОТО: администрация Тутаевского района

На каланче идут восстановительные работы. ФОТО: администрация Тутаевского района

На левом берегу Тутаева Ярославской области разрушается достопримечательность – обвалилась часть стены пожарной каланчи.

Местные жители бьют тревогу. По их мнению, обрушение произошло из-за подмыва кладки грунтовыми водами. Некуда уходить и той воде, которая используется пожарными при обслуживании своей техники. В итоге сырость быстрыми темпами разрушает фундамент объекта культурного наследия федерального значения.

В администрации Тутаевского района сообщили, что на место выехала глава администрации Ольга Низова. Сейчас идут восстановительные работы.