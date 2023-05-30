Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды30 мая 2023 11:16

В Ярославле покажут лучшие фильмы международного кинофестиваля «Свой путь»

Ярославцы увидят 15 фильмов из России, Армении, Сербии и Норвегии
Полина Вачнадзе
В Ярославле пройдет показ 15 лучших фильмов международного кинофестиваля «Свой путь-2023».

В Ярославле пройдет показ 15 лучших фильмов международного кинофестиваля «Свой путь-2023».

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле пройдет показ 15 лучших фильмов международного кинофестиваля «Свой путь-2023». Программа откроется 8 июня в Доме актера имени Сергея Пускепалиса.

- В Ярославле будут представлены картины – победители в различных номинациях, а также работы, вызвавшие самые яркие дискуссии, - говорит директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

В Ярославль привезут картины, снятые авторами из России, Армении, Сербии, Норвегии. Каждый тематический блог со зрителями обсудят приглашенные гости. Среди них – Вениамин Смехов и Ольга Хохлова.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, но по предварительной регистрации. Подробную программу можно узнать здесь.