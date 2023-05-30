В Ярославле покажут лучшие фильмы международного кинофестиваля «Свой путь»

В Ярославле пройдет показ 15 лучших фильмов международного кинофестиваля «Свой путь-2023».
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Ярославле пройдет показ 15 лучших фильмов международного кинофестиваля «Свой путь-2023». Программа откроется 8 июня в Доме актера имени Сергея Пускепалиса.
- В Ярославле будут представлены картины – победители в различных номинациях, а также работы, вызвавшие самые яркие дискуссии, - говорит директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.
В Ярославль привезут картины, снятые авторами из России, Армении, Сербии, Норвегии. Каждый тематический блог со зрителями обсудят приглашенные гости. Среди них – Вениамин Смехов и Ольга Хохлова.
Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, но по предварительной регистрации. Подробную программу можно узнать здесь.