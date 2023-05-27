В Ярославле пройдет фестиваль «Музейная набережная. Герои улиц»

У музея-заповедника пройдет второй фестиваль проекта «Музейная набережная. Герои улиц». ФОТО: предоставлено организаторами

27 мая на Которосльной набережной у музея-заповедника пройдет второй фестиваль проекта «Музейная набережная. Герои улиц». Ярославцам расскажут о земляках, которые внесли большой вклад в развитие науки и технологий.

Гостей ждут поп-арт лаборатории, квизы, викторины, опыты, головоломки, интерактивные игры от демидовского, педагогического и медицинского университетов. У музея будет открыта площадка, посвященная первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. А на парковке у Которосли впервые пройдет фестиваль «Полет мысли» - над рекой запустят около 100 воздушных змеев с именами известных ярославцев. Весь день будет работать Летний кинотеатр, в программе которого много чего интересного – от мультиков до научных фильмов.

- Космические рисунки, фотозоны, раскраски в кубе, мастер-классы, квиз на тротуаре, open-air выставки «Герои улиц», граффити на одежде, VR-экскурсии, и традиционный маркет #Едувярославль - вот неполный перечень активностей второго фестиваля «Музейная набережная. Герои улиц», - такой набор познавательных развлечений обещают организаторы.