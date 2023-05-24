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НовостиОбщество24 мая 2023 8:28

На Резинотехнике в Ярославле не будут закрывать отделение больницы №3

Информацию о закрытии опровергли в больнице
Полина Вачнадзе
Отделение больницы №3 закрывать не планируют.

Отделение больницы №3 закрывать не планируют.

Фото: Ксения Высотина

Отделение больницы №3, которое находится на Резинотехнике в Ярославле, закрывать не планируют. Об этом сообщили на странице учреждения ВКонтакте.

- В связи с публикацией информации о якобы предполагаемом закрытии хирургического и терапевтического отделений больницы, а впоследствии и всей стационарной базы, находящейся на Резинотехнике, руководство учреждения заявляет, что в планах нет закрытия данных отделений, - говорится в посте.

Более того, добавили в больнице, данные отделения планируют развивать и модернизировать.