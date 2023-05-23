Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда 29 мая

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда. Фото: Администрация Рыбинска

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда. Ограничение для водителей будет действовать две ночи с 29 мая.

- Перекроют движение транспорта с 00:00 до 05:00 утра. Тротуар для пешеходов будет свободен. С 5:00 движение восстановят, - сообщили в администрации Рыбинска.

Две ночи потребуется рабочим для того, чтобы выполнить бетонирование подферменных площадок пролетного строения ПС8.

Подробную информацию о работах на мосту, данные о движении транспорта, схемы движения автомобилей во время ремонта можно узнать здесь.