Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда 29 мая

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда.
Фото: Администрация Рыбинска
Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда. Ограничение для водителей будет действовать две ночи с 29 мая.
- Перекроют движение транспорта с 00:00 до 05:00 утра. Тротуар для пешеходов будет свободен. С 5:00 движение восстановят, - сообщили в администрации Рыбинска.
Две ночи потребуется рабочим для того, чтобы выполнить бетонирование подферменных площадок пролетного строения ПС8.
Подробную информацию о работах на мосту, данные о движении транспорта, схемы движения автомобилей во время ремонта можно узнать здесь.