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НовостиПроисшествия21 мая 2023 8:42

В Рыбинском районе нетрезвый водитель насмерть сбил женщину

Мужчина задержан
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинском районе нетрезвый водитель насмерть сбил женщину

В Рыбинском районе нетрезвый водитель насмерть сбил женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дороге Рыбинск-Переборы 20 мая произошло смертельное ДТП. Примерно в 22:25 легковушка «Рено Дастер», за рулем которой находился 36-летний водитель, сбила 45-летнюю женщину, идущую по проезжей части в попутном направлении. К сожалению, последняя погибла.

Стало известно, что водитель в момент ДТП, был нетрезв.

- Полицией Рыбинска в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия.