В Ярославской области ликвидировали нарколабораторию

Житель Подмосковья организовал в Ярославской области нарколабораторию. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

В Ярославской области ликвидирована нарколаборатория, которую организовал житель Красногорска Московской области. В октябре прошлого года мужчина купил участок в Пошехонском районе, приобрел оборудование и наладил производство запрещенных синтетических веществ.

- Во время задержания обнаружено и изъято более 40 килограммов наркотического средства, более 5 тонн прекурсоров и продуктов синтеза наркотических средств, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Житель Подмосковья взят под стражу.

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