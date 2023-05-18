Ярославские хирурги восстановили пациенту пятку, оторванную на пилораме

Операция по восстановлению оторванной пятки длилась 9 часов. ФОТО: Наталья Даниленко

Хирурги ярославской больницы имени Соловьева провели сложнейшую уникальную операцию. Мужчине восстановили пятку, оторванную на пилораме: ногу работника затянуло в ленточную пилу.

Операция, которую провели Елена Афонина, Андрей Федоров, Арина Кузнецова и Павел Березин, длилась около 9 часов.

- Для того, чтобы житель Брейтовского района смог не просто полноценно передвигаться, но и трудиться, специалисты 8-го отделения выполнили пересадку кожно-фасциального лоскута с бедра. Причем сделали это ювелирно, с восстановлением всей кровеносной и подкожно жировой системы. При помощи микрохирургической техники была выполнена пластика большеберцового нерва, полностью воссоздано ахиллово сухожилие, - рассказала директор больницы Наталья Даниленко.

Пациент уже выписан из клиники. Впереди у него реабилитация, но уже сейчас понятно, что мужчина сможет полноценно жить и работать.