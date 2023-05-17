В Ярославле на возведение памятника Константину Ушинскому выделят пять миллионов рублей. ФОТО: группа ЯГПУ ВКонтакте

В Ярославле на заседании муниципалитета приняли решение по возведение памятника Константину Ушинскому. Было решено, что на возведение монумента будет выделено пять миллионов рублей. В октябре текущего года памятник уже планируют установить.

- Найдены средства в размере пяти миллионов для возведения в городе Ярославле памятника Константину Дмитриевичу Ушинскому. Мы окажем содействие Фонду и в октябре в Ярославле должен появиться памятник знаменитому педагогу, которому в этом году отмечается 200 лет со дня рождения. В Год Педагога и наставника это символичное мероприятие, - сказал председатель муниципалитета Сергей Калинин.