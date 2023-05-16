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НовостиОбщество16 мая 2023 9:41

На место и.о. главы Переславля назначили Дмитрия Зяблицкого

Он собирается сделать из города жемчужину региона
Анастасия ГОЛУБЕВА
На место и.о. главы Переславля назначили Дмитрия Зяблицкого

На место и.о. главы Переславля назначили Дмитрия Зяблицкого

Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 16 мая, Александр Тарасенков покинул пост и.о. главы Переславля. На это место назначили уроженца Переславля Дмитрия Зяблицкого. Губернатор региона Михаил Евраев ждет от Дмитрия активной работы.

– Потенциал Переславля огромный, но предстоит сделать очень многое по ряду ключевых направлений – в сфере ЖКХ, дорожном строительстве, благоустройстве, экологии, – подчеркнул Михаил Евраев. – Я уверен, вам как коренному жителю города они хорошо известны. Конечно, вас ждут сложности: так, на территории много финансовых интересов разных групп, которые будут ущемлены в процессе наведения порядка в округе. Жду от вас активной работы, неравнодушного отношения к жителям и их проблемам.

Дмитрий Зяблицкий выразил готовность работать на благо города и его жителей.

– Сам переславец, не понаслышке знаю проблемы, – отметил он. – Впереди огромный фронт работ. Наша задача – сделать из Переславля жемчужину Ярославской области.