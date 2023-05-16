На место и.о. главы Переславля назначили Дмитрия Зяблицкого Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 16 мая, Александр Тарасенков покинул пост и.о. главы Переславля. На это место назначили уроженца Переславля Дмитрия Зяблицкого. Губернатор региона Михаил Евраев ждет от Дмитрия активной работы.

– Потенциал Переславля огромный, но предстоит сделать очень многое по ряду ключевых направлений – в сфере ЖКХ, дорожном строительстве, благоустройстве, экологии, – подчеркнул Михаил Евраев. – Я уверен, вам как коренному жителю города они хорошо известны. Конечно, вас ждут сложности: так, на территории много финансовых интересов разных групп, которые будут ущемлены в процессе наведения порядка в округе. Жду от вас активной работы, неравнодушного отношения к жителям и их проблемам.

Дмитрий Зяблицкий выразил готовность работать на благо города и его жителей.

– Сам переславец, не понаслышке знаю проблемы, – отметил он. – Впереди огромный фронт работ. Наша задача – сделать из Переславля жемчужину Ярославской области.