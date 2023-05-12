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НовостиОбщество12 мая 2023 11:07

В ярославских школах могут ввести пятидневку

Сейчас вопрос находится на обсуждении
Полина Вачнадзе
Решение о формате обучения каждое учреждение принимает самостоятельно.

Решение о формате обучения каждое учреждение принимает самостоятельно.

Фото: Ольга МАРТЫНОВА

К уполномоченному по правам ребенка в области Михаилу Крупину обратились родители учащихся одной из школ Дзержинского района Ярославля. Они попросили содействия в переводе образовательного учреждения на пятидневку – самостоятельно решить этот вопрос с администрацией школы родителям не удалось.

Сейчас по обращению проводится проверка.

- Жизнь ребенка не должна проходить только в школе. Пятидневная учебная неделя позволит детям, в первую очередь, проводить больше времени с родителями, открывать новые горизонты путешествий, совместно трудиться в доме и на природе, - говорит Михаил Крупин.

В Ярославской области вопрос о переходе всех общеобразовательных школ на пятидневную рабочую неделю обсуждался неоднократно. Как сообщили в аппарате уполномоченного, в настоящее время решение о формате обучения каждое учреждение принимает самостоятельно.