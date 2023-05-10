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НовостиОбщество10 мая 2023 9:23

В Ярославле Даманский остров переименуют в «Остров радости»

Об этом сообщили в правительстве региона
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле Даманский остров переименуют в «Остров радости»

В Ярославле Даманский остров переименуют в «Остров радости»

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле Даманский остров ждет несколько изменений. Любимое детское пространство переименуют в «Остров радости». Об этом сообщили в правительстве региона. Также на Даманском летом откроют уличный кинотеатр и сделают к острову стеклянный мост.

Другие парки также ждут обновления:

- В юбилейном парке отремонтируют сцену и площадку вокруг нее;

- В парке Нефтяник обустроят эко-тропы;

- В парке 30-летия Победы создадут «Веревочный городок».