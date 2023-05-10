В Ярославле Даманский остров переименуют в «Остров радости»
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославле Даманский остров ждет несколько изменений. Любимое детское пространство переименуют в «Остров радости». Об этом сообщили в правительстве региона. Также на Даманском летом откроют уличный кинотеатр и сделают к острову стеклянный мост.
Другие парки также ждут обновления:
- В юбилейном парке отремонтируют сцену и площадку вокруг нее;
- В парке Нефтяник обустроят эко-тропы;
- В парке 30-летия Победы создадут «Веревочный городок».