В Ярославле Даманский остров переименуют в «Остров радости» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле Даманский остров ждет несколько изменений. Любимое детское пространство переименуют в «Остров радости». Об этом сообщили в правительстве региона. Также на Даманском летом откроют уличный кинотеатр и сделают к острову стеклянный мост.

Другие парки также ждут обновления:

- В юбилейном парке отремонтируют сцену и площадку вокруг нее;

- В парке Нефтяник обустроят эко-тропы;

- В парке 30-летия Победы создадут «Веревочный городок».