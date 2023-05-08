Прокуратура обязала мэрию Ярославля отремонтировать лифты в надземных переходах на Московском проспекте

Лифты в надземных переходах Ярославля превратились в ловушки. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку по информации, предоставленной региональным ОНФ. Несколько дней назад общественники проверили, как работают лифты в наземных переходах на Московском проспекте.

- Лифты в надземных переходах Ярославля превратились в ловушки. Они или не работают, или работают так, что можно приобрести фобию, - рассказали в ОНФ. - В переходе у автовокзала лифт, опустившись вниз, открылся частично. Кстати, здесь, как утверждают очевидцы, недавно застряла пенсионерка: на свободу она выбралась, как следует постучав по двери клюшкой.

Прокуратура установила, что лифтовое оборудование находится в неисправном состоянии, что, естественно, создает проблемы для пожилых людей и родителей с колясками.

- По результатам проверки прокуратура района внесла представление об устранении нарушений в мэрию Ярославля. Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль, - сообщили в прокуратуре.