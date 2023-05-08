В Ярославском зоопарке приютили двух лосят, которые остались без мамы

Двух лосят привезли в Ярославский зоопарк. ФОТО: страница Теймураза Бараташвили ВКонтакте

В Ярославском зоопарке новые обитатели - два лосенка, которые остались без родителей.

- В наш зоопарк поступил звонок. Звонили охотники из Любимского района. Они сказали, что к ним вышли лосята и ходят за ними, как за мамой, - рассказал директор зоопарка Теймураз Бараташвили.

Сутки охотники ждали, выйдет лосиха или нет. Не дождавшись, привезли детенышей в Ярославль. Здесь за ними ухаживают, ставят на ноги. Не исключено, что малыши останутся жить в зоопарке.

- Хочется передать огромное спасибо тем охотникам, которые оказались неравнодушны к нашим маленьким друзьям и не оставили их в лесу без родителей, - говорит Теймураз Барташвили.