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НовостиПроисшествия6 мая 2023 16:00

В Ярославле выясняют причины смерти пенсионерки, пропавшей в марте этого года

Тело женщины нашли 1 мая на берегу Волги
Полина Вачнадзе
Тело пропавшей в марте женщины нашли 1 мая. ФОТО: ЯрСпас

Тело пропавшей в марте женщины нашли 1 мая. ФОТО: ЯрСпас

Следователи регионального СКР устанавливают причины смерти 78-летней жительницы Ярославля Нины Н. Пенсионерка пропала 30 марта - ушла из дома и не вернулась. Труп женщины нашли спустя месяц на берегу Волги. Внешних признаков насильственной смерти на теле не было.

- В настоящее время следователями продолжается проведение проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Как сообщил источник КП-Ярославль, по словам родственников, пенсионерка нередко ходила на Волгу стирать вещи. Не исключено, что женщина провалилась под лед и утонула.