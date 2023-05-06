В Ярославле выясняют причины смерти пенсионерки, пропавшей в марте этого года

Тело пропавшей в марте женщины нашли 1 мая. ФОТО: ЯрСпас

Следователи регионального СКР устанавливают причины смерти 78-летней жительницы Ярославля Нины Н. Пенсионерка пропала 30 марта - ушла из дома и не вернулась. Труп женщины нашли спустя месяц на берегу Волги. Внешних признаков насильственной смерти на теле не было.

- В настоящее время следователями продолжается проведение проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Как сообщил источник КП-Ярославль, по словам родственников, пенсионерка нередко ходила на Волгу стирать вещи. Не исключено, что женщина провалилась под лед и утонула.