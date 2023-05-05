Ночью 6 мая в Ярославле похолодает до -6 градусов

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало прогноз на 6 мая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало прогноз на 6 мая.

- Температура воздуха днем +3..+8 градусов, ночью заморозки 0..-5 градусов. Ожидается северо-западный ветер 7-12 метров в секунду, - сообщают в ведомстве.

Погода ожидается облачная с прояснениями, днем в большинстве районов выпадут садки: днем в виде дождя, ночью – в виде мокрого снега.

По прогнозам Ярославского Гидрометцентра, до 9 мая в региона в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до -6 градусов.