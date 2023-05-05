Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 12:41

Ночью 6 мая в Ярославле похолодает до -6 градусов

Прогноз опубликовали в региональном МЧС
Полина Вачнадзе
ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало прогноз на 6 мая.

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало прогноз на 6 мая.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало прогноз на 6 мая.

- Температура воздуха днем +3..+8 градусов, ночью заморозки 0..-5 градусов. Ожидается северо-западный ветер 7-12 метров в секунду, - сообщают в ведомстве.

Погода ожидается облачная с прояснениями, днем в большинстве районов выпадут садки: днем в виде дождя, ночью – в виде мокрого снега.

По прогнозам Ярославского Гидрометцентра, до 9 мая в региона в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до -6 градусов.