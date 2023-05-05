В Рыбинске мужчина на электросамокате сбил пешехода

Утром 5 мая в Рыбинске пешеход попал под колеса электросамоката. ФОТО: группа "ГИБДД Рыбинск-на связи" ВКонтакте

Утром 5 мая в Рыбинске пешеход попал под колеса электросамоката. Инцидент произошел недалеко от перекрестка улиц Ленина и Танкистов.

- 41-летний мужчина, управляя электросамокатом, при движении по тротуару совершил наезд на пешехода, также 41-летнего мужчину, - сообщили в группе «ГИБДД Рыбинск-на связи» ВКонтакте.

И водитель самоката, и пешеход после столкновения обратились за медицинской помощью.