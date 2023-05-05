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НовостиПроисшествия5 мая 2023 10:33

В Ярославской области при столкновении «Рено» и фуры пострадали женщина и две девочки

Пассажиров легковушки госпитализировали
Полина Вачнадзе
На трассе М8 в Переславском районе столкнулись «Рено Логан» и грузовик «Ситрак».

На трассе М8 в Переславском районе столкнулись «Рено Логан» и грузовик «Ситрак».

Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 4 мая на трассе М8 в Переславском районе столкнулись «Рено Логан» и грузовик «Ситрак». Легковушкой управляла 28-летняя женщина, за рулем фуры находился 53-летний водитель.

- В результате ДТП с травмами были госпитализированы пассажиры «Рено»: 34-летняя женщина, а также девочки 13 и 14 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.