В Ярославской области при столкновении «Рено» и фуры пострадали женщина и две девочки

На трассе М8 в Переславском районе столкнулись «Рено Логан» и грузовик «Ситрак».
Фото: УМВД по Ярославской области
Вечером 4 мая на трассе М8 в Переславском районе столкнулись «Рено Логан» и грузовик «Ситрак». Легковушкой управляла 28-летняя женщина, за рулем фуры находился 53-летний водитель.
- В результате ДТП с травмами были госпитализированы пассажиры «Рено»: 34-летняя женщина, а также девочки 13 и 14 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.