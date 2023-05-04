МЧС предупредило ярославцев о заморозках в ближайшие пять дней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС выпустило предупреждение для жителей Ярославской области. В ближайшие пять дней – с 5 по 9 мая в регионе ожидаются заморозки ночью и утром. В этот период столбик термометра может опускаться до -6 градусов.

Однако днем со следующей недели будет более-менее тепло – ожидается до +14 градусов. Также ярославцев порадует солнце во все дни, кроме субботы. 6 мая температура воздуха не поднимется выше 6 градусов, возможен снег.