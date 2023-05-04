Мэр Ярославля заработал в 2022 году 6 миллионов 773 тысячи рублей

Мэр Ярославля Артем Молчанов обнародовал данные о своих доходах за 2022 год. Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов обнародовал данные о своих доходах за 2022 год. На пост главы города он был избран в ноябре прошлого года, до этого работал заместителем председателя правительства Ярославской области.

Согласно декларации, в 2022 году Артем Молчанов заработал 6 миллионов 773 тысячи рублей. Доход его супруги составил 788 тысяч. В совместной собственной у супругов Молчановых находятся две квартиры в 32,9 и 43,9 квадратных метров, у их несовершеннолетнего ребенка в пользовании квартира в 99,3 квадрата. Автомобилей ни у Артема Молчанова, ни у его жены нет.