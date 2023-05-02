Мошенники под видом участников СВО начали просить у ярославцев деньги

Мошенники представляются участниками СВО и выманивают у ярославцев деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле вновь активизировались мошенники, которые под видом участников спецоперации, выманивают деньги.

Злоумышленники отправляют в мессенджерах однотипные сообщения: сначала здороваются, а потом сообщают, что находятся в зоне СВО. Чтобы у собеседника пропали все сомнения, ему высылают фото в форме и с автоматом, иногда – сделанное рядом с населенным пунктом, где идут бои. После этого мошенники начинают просить деньги и не у всех хватает сил им отказать.

- Уважаемые жители, будьте бдительны. Это мошенники и фейки! Настоящие участники боевых действий не сидят в соцсетях и не устраивают фотосессии с автоматом, - предупреждает ярославцев глава региона Михаил Евраев.

Что делать, если вы получили сообщение с просьбой о помощь? Самый лучший вариант – не отвечать и заблокировать отправителя. Помните, что сбор средств для бойцов в регионе ведут только официальные общественные организации.