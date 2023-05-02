Ярославцы жалуются на двойные списания в автобусах и некорректное поведение водителей

Ярославцы жалуются на двойные списания с карт при оплате проезда в автобусах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На общегородском совещании в мэрии обсудили проблемы, которые возникли у пассажиров в общественном транспорте. Чаще всего ярославцы были недовольны поездками в новых автобусах №№1, 4, 32, 42 и 66.

- Основные замечания к автобусам из-за неработающей системы кондиционирования в маршрутах №№4, 41а, 41б, 42. По проблемам с оплатой в соцсетях поступило семь обращений. Пассажиры обращают внимание на двойные списания с банковских карт. Некорректное поведение водителей – 14 обращений, - сообщили на общегородском совещании.

Также ярославцы жаловались на резкое ускорение и торможение автобусов и игнорирование некоторыми водителями остановок.

Мэр Ярославля Артем Молчанов распорядился перенаправить все обращения в департамент транспорта Ярославской области.