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НовостиОбщество1 мая 2023 12:38

В Ярославле прошла первомайская акция

Ее участники возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле прошла первомайская акция

В Ярославле прошла первомайская акция

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сегодня, 1 мая, в День Весны и Труда у областного Дома профсоюзов прошла праздничная акция. В мероприятии участвовали представители крупнейших трудовых коллективов, отраслевых профсоюзов, молодежные профактивисты.

- В ходе акции профсоюзные лидеры выразили поддержку труженикам ярославских предприятий и организаций, а также заявили о необходимости сплочения общества, укрепления социальных гарантий, поддержки занятости и доходов населения, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Акция завершилась возложением цветов к стеле «Город трудовой доблести».