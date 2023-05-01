В Ярославле прошла первомайская акция Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сегодня, 1 мая, в День Весны и Труда у областного Дома профсоюзов прошла праздничная акция. В мероприятии участвовали представители крупнейших трудовых коллективов, отраслевых профсоюзов, молодежные профактивисты.

- В ходе акции профсоюзные лидеры выразили поддержку труженикам ярославских предприятий и организаций, а также заявили о необходимости сплочения общества, укрепления социальных гарантий, поддержки занятости и доходов населения, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Акция завершилась возложением цветов к стеле «Город трудовой доблести».