В Ярославском районе полиция установила личность подростка, который врезался в скамейку на питбайке

Выяснилось, что ДТП произошло случайно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославском районе полиция установила личность подростка, который врезался на питбайке в скамейку. Им оказался 16-летний местный житель.

Инцидент произошел на спортивной площадке в деревне Кузнечиха. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как компания подростков развлекалась и гоняла на байках. У одного из них это закончилось не слишком удачно, но, к счастью, молодой человек не пострадал. Он не справился с управлением питбайка и случайно врезался в скамейку.

- Поврежденную скамейку его родители в добровольном порядке отремонтировали. С подростками и родителями сотрудниками ПДН проведены профилактические беседы о правилах использования мототехники, необходимости соблюдения правил дорожного движения, разъяснена ответственность за совершение противоправных действий. По данному факту проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.