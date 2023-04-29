В Дзержинском районе Ярославля полиция задержала мужчину с 50 свертками наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Ярославля сотрудники наркоконтроля задержали 53-летнего мужчину с 50 свертками запрещенного вещества.

Экспертиза показал, что в них находились 44 грамма синтетических наркотиков. Выяснилось, что злоумышленник работал на нелегальный интернет-магазин. Наркотики собирались распространять в Ярославле.

- Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ведомства.