1 мая в Рыбинске отметят перфомансом и салютом

Комплекс «Советская эпоха» предлагает всем вспомнить, как проходили демонстрации в советское время. Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинск подготовил несколько интересных мероприятий, которые пройдут в городе 1 мая – в День труда.

Экспозиционный комплекс «Советская эпоха» предлагает всем вспомнить, как проходили демонстрации в советское время. Рыбинцев и гостей города ждет туристический перфоманс «По стране шагает Первамай!», который начнется в 13 часов.

С полудня до 16:00 на площади Дома культуры «ГЭС» будет проходить выставка ретро-автомобилей. А завершится праздник фейерверком. Посмотреть его можно будет в 22:00 на Волжской набережной у мемориального комплекса «Огонь Славы».