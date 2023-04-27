В Рыбинске выбирают почетных граждан города

В Рыбинске решают, кого занести на Доску Почета. ФОТО: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск

В Рыбинске прошло заседание комиссии Муниципального совета, на котором составили список горожан, претендующих на присвоение им почетных званий.

На получение звания «Почетный гражданин города Рыбинска» в этом году выдвинуты пять человек. На награждение знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбинском» претендуют трое.

Кандидатов на занесение на Доску Почета – 31. Список претендентов можно посмотреть здесь.

- По положению на звание Почетного гражданина может претендовать один человек, на звание «За заслуги перед городом Рыбинском» - трое, на доску почета можно разместить 20 фотографий, - сообщили в Муниципальном совете.

Окончательное решение путем голосование будет принято в мае. Награждение и открытие новых фотографий на доске почета состоится в День города.