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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:53

В Ярославской области запретили навигацию моторных лодок

Это связано с нерестом рыбы и волновыми колебаниями
Полина Вачнадзе
В Ярославской области с 25 апреля началась навигация.

В Ярославской области с 25 апреля началась навигация.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 25 апреля началась навигация, сообщает региональное МЧС.

- Все судовладельцы перед спуском судов на воды должны проверить свои плавсредства на герметичность корпусов, воздушных баков, укомплектованность спасательным и другим оборудованием, - напомнили в ведомстве.

Вместе с постановлением об открытии навигации вышло постановление о запрете выхода на Волгу и ее притоки лодок с двигателем. Ограничения, которые будут действовать до 16 июня, связаны с нерестом рыбы и волновыми колебаниями.