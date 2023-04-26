В Ярославской области запретили навигацию моторных лодок

В Ярославской области с 25 апреля началась навигация. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 25 апреля началась навигация, сообщает региональное МЧС.

- Все судовладельцы перед спуском судов на воды должны проверить свои плавсредства на герметичность корпусов, воздушных баков, укомплектованность спасательным и другим оборудованием, - напомнили в ведомстве.

Вместе с постановлением об открытии навигации вышло постановление о запрете выхода на Волгу и ее притоки лодок с двигателем. Ограничения, которые будут действовать до 16 июня, связаны с нерестом рыбы и волновыми колебаниями.