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НовостиЗдоровье26 апреля 2023 7:08

На ремонт больниц Ярославской области направят 358 миллионов рублей

Рассказываем, какие медучреждения собираются ремонтировать
Полина Вачнадзе
Депутаты Ярославской областной Думы приняли решение направить 358 миллионов рублей на ремонт медицинских учреждений.

Депутаты Ярославской областной Думы приняли решение направить 358 миллионов рублей на ремонт медицинских учреждений.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Ярославской областной Думы приняли решение направить 358 миллионов рублей на ремонт медицинских учреждений.

157 миллионов пойдет на обновление отделения челюстно-лицевой хирургии, неврологического и реабилитационного отделений, а также модернизацию системы проточной вентиляции главного корпуса и оперблока областной больницы.

79,9 миллиона рублей направят на завершение капитального ремонта инфекционной больницы, 60 миллионов – на ремонт урологического отделения больницы №9. На ремонт помещений травматологического, хирургического, эндокринологического, лор-отделения, а также капитальный ремонт кровли стационарного 6-этажного корпуса областной детской больницы запланированы 30 миллионов рублей. На ремонт неврологического отделения Рыбинской городской больницы №1 зарезервировано 31,8 миллиона.