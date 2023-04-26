На ремонт больниц Ярославской области направят 358 миллионов рублей

Депутаты Ярославской областной Думы приняли решение направить 358 миллионов рублей на ремонт медицинских учреждений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Ярославской областной Думы приняли решение направить 358 миллионов рублей на ремонт медицинских учреждений.

157 миллионов пойдет на обновление отделения челюстно-лицевой хирургии, неврологического и реабилитационного отделений, а также модернизацию системы проточной вентиляции главного корпуса и оперблока областной больницы.

79,9 миллиона рублей направят на завершение капитального ремонта инфекционной больницы, 60 миллионов – на ремонт урологического отделения больницы №9. На ремонт помещений травматологического, хирургического, эндокринологического, лор-отделения, а также капитальный ремонт кровли стационарного 6-этажного корпуса областной детской больницы запланированы 30 миллионов рублей. На ремонт неврологического отделения Рыбинской городской больницы №1 зарезервировано 31,8 миллиона.