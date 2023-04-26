На Волжской набережной в Ярославле начали укладывать новую плитку

На верхнем ярусе Волжской набережной начался ремонт. Фото: Мэрия Ярославля

На верхнем ярусе Волжской набережной начался ремонт. Рабочие формируют основание под укладку новой тротуарной плитки, разбирают чугунные ограждения и обновляют фундамент.

Тротуарную плитку полностью заменят на участке от Арсенальной башни до дома №2/3 на Которосльной набережной, а также на смотровой площадке в районе Стрелки.

- На первом этапе работы обновим порядка двух тысяч квадратных метров. Плитка будет использована крупного и мелкого форматов. Кроме того, подрядная организация восстановит чугунные ограждения. В настоящее время предприятие МБУ «Горзеленхозстрой» заказало более 200 отдельных элементов чугунного ограждения. В таком формате и дальше продолжим благоустраивать Волжскую и Которосльную набережные, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Также на набережной уберут под землю все провода столбов электроосвещения и восстановят клумбу на смотровой площадке.

Подрядчик должен завершить работы к 27 мая, дню города.