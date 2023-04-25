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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:29

В Ярославской области подрядчик за свой счет отремонтирует дорогу

Дорога, проходящая через Брейтовский и Некоузский районы, находится на гарантии
Полина Вачнадзе
Имеются замечания к состоянию обочин.

Имеются замечания к состоянию обочин.

Фото: Правительство Ярославской области

Комиссия оценила состояние дороги Углич-Некоуз-Брейтово – одной из самых протяженных трасс в Ярославской области. Сейчас на гарантии находится участок в 66 километров и наибольшую обеспокоенность вызывает отрезок от Шестихина до Борка. Имеются замечания к состоянию обочин, разметка уже стерлась, а на асфальте появились трещины. Подрядчик должен залить продольный шов битмно-полимерной мастикой и обновить разметку.

На участке от Горелова до Медухова придется менять асфальтобетонное покрытие.

– Посмотрели участки в Некоузском и Брейтовском районах. Гарантийные обязательства по данной дороге подрядчик будет исполнять четыре года. Это значит, что если вновь появляются какие-то дефекты, то организация устраняет их за свой счет, – сказал помощник главы региона Андрей Скоркин. – Подрядчик – АО «ГК «ЕКС» – не отказывается от этой работы, а наоборот, заинтересован в том, чтобы все исправить оперативно.