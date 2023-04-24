Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2023 7:30

В Рыбинском районе в ДТП с иномаркой пострадали два человека

Авария произошла днем 23 апреля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинском районе в ДТП с иномаркой пострадали два человека

В Рыбинском районе в ДТП с иномаркой пострадали два человека

Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинском районе вчера, 23 апреля, примерно в 16:10 на дороге «Переборы-Судоверфь» произошло ДТП. «Ауди А5», за рулем которой был 37-летний мужчина, влетала в остановку. По всей видимости, водитель не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель и 33-летняя женщина-пассажир госпитализированы с травмами. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.