В Рыбинском районе в ДТП с иномаркой пострадали два человека Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинском районе вчера, 23 апреля, примерно в 16:10 на дороге «Переборы-Судоверфь» произошло ДТП. «Ауди А5», за рулем которой был 37-летний мужчина, влетала в остановку. По всей видимости, водитель не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель и 33-летняя женщина-пассажир госпитализированы с травмами. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.