В Ярославле открылась выставка военных костюмов солдат Советской армии Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открылась выставка «Непобедимая и легендарная». На ней представлены военные костюмы солдат Советской армии. Организатором стал подполковник в отставке и председатель Совета ветеранов Красноперекопского района Федор Николаевич Колпаков.

- Бывший военный сам делает на швейной машинке обмундирование солдат советской армии в годы Великой Отечественной войны. На выставке можно увидеть как изменялся военный костюм и менялись его элементы и знаки различия, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Все желающие могут посмотреть экспозицию бесплатно в ДК «Красный Перекоп».