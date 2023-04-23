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НовостиОбщество23 апреля 2023 16:20

В Ярославле открылась выставка военных костюмов солдат Советской армии

Экспонаты можно посмотреть до июня
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле открылась выставка военных костюмов солдат Советской армии

В Ярославле открылась выставка военных костюмов солдат Советской армии

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открылась выставка «Непобедимая и легендарная». На ней представлены военные костюмы солдат Советской армии. Организатором стал подполковник в отставке и председатель Совета ветеранов Красноперекопского района Федор Николаевич Колпаков.

- Бывший военный сам делает на швейной машинке обмундирование солдат советской армии в годы Великой Отечественной войны. На выставке можно увидеть как изменялся военный костюм и менялись его элементы и знаки различия, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Все желающие могут посмотреть экспозицию бесплатно в ДК «Красный Перекоп».