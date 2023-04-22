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НовостиОбщество22 апреля 2023 11:03

В Ярославле началось обучение волонтеров гуманитарных миссий

Они будут работать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях
Полина Вачнадзе
Во Дворце молодежи Ярославля началось обучение волонтеров гуманитарных миссий.

Во Дворце молодежи Ярославля началось обучение волонтеров гуманитарных миссий.

Фото: Правительство Ярославской области

Во Дворце молодежи Ярославля началось обучение волонтеров гуманитарных миссий #МыВместе. Выпускники курсов будут поддерживать волонтерскую деятельность в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также и оказывать помощь жителям и социально значимым организациям.

- Многие жители региона выражали желание присоединиться к гуманитарным миссиям #МыВместе и отправиться помогать восстанавливать мирную жизнь в новых российских регионах. Поэтому мы организовали это обучение волонтеров, - сказала заместитель председателя правительства области Вера Даргель.

Первое занятие было ознакомительным и прошло в режиме ВКС. Остальные будут проходить в очном формате - вечерами на протяжении месяца. Добровольцы изучат вопросы безопасности, оказания доврачебной помощи и психологической поддержки населения. В этом им помогут сотрудники МЧС, психологи, действующие волонтеры, специалисты Красного Креста и отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Добровольцы еще могут присоединиться к обучению. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.