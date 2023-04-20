Плитку на Волжской и Которосльной набережных в Ярославле должны заменить ко Дню города

Укладывать плитку на набережных будет ярославская компания.
Фото: Полина Вачнадзе
Укладкой плитки на Волжской и Которосльной набережных в районе Успенского собора займется компания ярославского предпринимателя Андрея Токаренко. На конкурс также заявились две московские компании, но местная сумела предложить лучшую цену.
Стоимость контракта – 15,98 миллионов рублей. Помимо укладки плитки, которая, кстати, должна соответствовать эскизу, приложенному к проекту, подрядчик должен привести в порядок чугунную ограду.
Работы должна завершиться за неделю до Дня города, то есть, к 20 мая.