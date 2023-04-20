Автобусам №№132, 157к и 178 добавили остановки

Межмуниципальные автобусы №132, 157к и 178 будут делать дополнительные остановки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Межмуниципальные автобусы №132, 157к и 178 будут делать дополнительные остановки.

- Решения принято на основании обращений пассажиров, которые пользуются данными маршрутами, - сказала директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных. – Работа в части введения дополнительных остановок продолжится.

С 20 апреля автобус №178 «Ярославль-Михайловский» будет высаживать и набирать пассажиров на остановках «Улица Романовская» (в прямом направлении) и «Сады «Текстильщик» (в оба направления).

С 21 апреля по маршруту №132 «Красный Бор-Ярославль (Нижний поселок)» вводится остановочный пункт «Улица Доброхотова» (в оба направления).

С этого же дня автобус №157к «Ярославль-Козьмодемьянск» будет останавливаться на остановках «Арена-2000» (в оба направления), «Крестобогородская» (в оба направления» и «Заводоуправление» (в прямом направлении).