На площади Труда в Ярославле после ремонта прошла комиссионная проверка

Благоустройство площади Труда прошло в 2020 году. Фото: Мэрия Ярославля

Площадь Труда в Ярославле прошла комиссионную проверку. Специалисты ДГХ и агентства по муниципальному заказу ЖКХ проверяли качество выложенной плитки, малые архитектурные формы, установленные на площади, и работу освещения.

- Есть незначительные замечания, касающиеся содержания малых архитектурных форм, лавочки и урны нуждаются в покраске. Эти работы будут выполнены МБУ «Горзеленхозстрой» в рамках содержания территории. В целом объект находится в удовлетворительном состоянии, провалы на покрытии тротуаров отсутствуют, деформаций нет, - сказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

Благоустройство площади Труда прошло в 2020 году. Здесь обустроили пешеходные зоны, уложили новую широкоформатную плитку, установили новое освещение и малые архитектурные формы, а также отремонтировали фонтан.

Сейчас на гарантии находится восемь общественных территорий, все они будут проверены комиссией в течение апреля. Срок гарантийных обязательств составляет три года.