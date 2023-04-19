Малоимущим ярославцам помогут газифицировать их дома

Расширяется перечень участников президентской программы догазификации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Расширяется перечень участников президентской программы догазификации. На газификацию жилого дома по 100 тысяч рублей теперь смогут получить малоимущие семьи Ярославской области. Изменения в Социальный кодекс региона депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Думы.

Правом на получение компенсации смогут воспользоваться около 400 ярославских семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. На данный момент льгота на подключение газа доступна ветеранам, многодетным семьям, мобилизованным и ряду других категорий граждан.

Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. До границ участков сети протягивают бесплатно, собственник должен оплатить только работы на своей земле и в доме, приобрести оборудование. Однако ряд ярославцев может получить средства на это из областного бюджета.